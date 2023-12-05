Ученые выяснили, что зелень снижает риск колоректального рака

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые выявили, что листовая зелень богата витаминами и микроэлементами, способствующими улучшению общего состояния организма человека. Однако новое исследование указывает на то, что регулярное употребление этих элементов также снижает вероятность развития рака кишечника.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению ученых, включение листовой зелени в рацион является эффективной профилактикой колоректальной онкологии. Блюда, включающие капусту, салат или шпинат, могут уменьшить риск возникновения рака кишечника на 7%. Положительный эффект объясняется наличием в этих овощах витамина В9.

Исследования демонстрируют, что данный витамин благоприятно воздействует на определенные участки человеческого генома, активируя алгоритмы, защищающие органы от онкологических заболеваний.