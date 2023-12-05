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Ученые выяснили, что зелень снижает риск колоректального рака

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Здоровье

Ученые выявили, что листовая зелень богата витаминами и микроэлементами, способствующими улучшению общего состояния организма человека. Однако новое исследование указывает на то, что регулярное употребление этих элементов также снижает вероятность развития рака кишечника.

Ученые выяснили, что зелень снижает риск колоректального рака
Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению ученых, включение листовой зелени в рацион является эффективной профилактикой колоректальной онкологии. Блюда, включающие капусту, салат или шпинат, могут уменьшить риск возникновения рака кишечника на 7%. Положительный эффект объясняется наличием в этих овощах витамина В9.

Исследования демонстрируют, что данный витамин благоприятно воздействует на определенные участки человеческого генома, активируя алгоритмы, защищающие органы от онкологических заболеваний.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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