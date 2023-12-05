Nutrients: учёные выяснили, что морковный сок защищает от рака

Исследователи из Университета Южной Дании назвали напиток, благодаря которому воспаление в организме уменьшается, а организм начинает лучше противостоять раку. Результаты исследовательской работы на эту темы опубликованы в издании Nutrients.

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В ходе исследования участники пили морковный сок, а у них за час до и после этого брали кровь на анализ. Учёные отслеживали у испытуемых уровень маленьких противовоспалительных информационных молекул — цитокинов. Количество этих молекул в крови указывает на наличие в организме воспалительного процесса, который показывает, что иммунная система человека борется с патогенами.

Концентрация цитокинов в крови участников эксперимента после употребления морковного сока повышалась, что вызывало улучшение иммунного ответа организма на опухолевые (раковые клетки) и активизацию его противовоспалительной реакции.

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