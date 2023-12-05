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Nutrients: учёные выяснили, что морковный сок защищает от рака

Здоровье

Исследователи из Университета Южной Дании назвали напиток, благодаря которому воспаление в организме уменьшается, а организм начинает лучше противостоять раку. Результаты исследовательской работы на эту темы опубликованы в издании Nutrients.

Nutrients: учёные выяснили, что морковный сок защищает от рака
Фото: "Juicing" by bertholf is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования участники пили морковный сок, а у них за час до и после этого брали кровь на анализ. Учёные отслеживали у испытуемых уровень маленьких противовоспалительных информационных молекул — цитокинов. Количество этих молекул в крови указывает на наличие в организме воспалительного процесса, который показывает, что иммунная система человека борется с патогенами.

Концентрация цитокинов в крови участников эксперимента после употребления морковного сока повышалась, что вызывало улучшение иммунного ответа организма на опухолевые (раковые клетки) и активизацию его противовоспалительной реакции.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
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Nutrients: учёные выяснили, что морковный сок защищает от рака
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