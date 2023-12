Исследователи из Университета Южной Дании назвали напиток, благодаря которому воспаление в организме уменьшается, а организм начинает лучше противостоять раку. Результаты исследовательской работы на эту темы опубликованы в издании Nutrients.

Фото: "Juicing" by bertholf is licensed under CC BY 2.0.