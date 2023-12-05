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Немецкие врачи перечислили мифы о правильном питании, в которые все верят

2:35
Здоровье

Для поддержания здорового рациона не обязательно строго следовать пищевым стандартам, заимствованным из интернет-марафонов. Немецкие врачи назвали главные "пищевые" мифы, в которые все верят.

Немецкие врачи перечислили мифы о правильном питании, в которые все верят
Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Соль — "белая смерть"

Преувеличение считать соль врагом. Поваренная соль, состоящая из хлора и натрия, играет ключевую роль в обменных процессах организма. Ее ограничение до 1,5–3 г в день рекомендуется лишь для определенных заболеваний. Здоровому человеку необходимо умеренное потребление соли, не применение крайностей. Рекомендация Всемирной организации здравоохранения — до 5 г хлорида натрия в день, учитывая, что многие продукты уже содержат соль. Оздоровление рациона заключается в отказе от соленых снеков, а не в переходе на полностью безсолевую пищу.

Мёд и сахарозаменители всегда полезнее сахара

ПП-аналоги сладких продуктов, не содержащие обычный сахар, включают мед, нектар агавы, сироп топинамбура или кокосовый сахар. Однако реальной пользы от них мало. Важно сократить потребление свободных сахаров, но заменять сахар на мёд или сахарозаменители без ограничения в сладком не приведет к оздоровлению. Нет однозначного ответа на вопрос об эффектах низкокалорийных сахарозаменителей, и некоторые исследования свидетельствуют о их потенциально негативном влиянии.

Обезжиренные молочные продукты всегда лучше

Жиры важны для организма. Они защищают клетки, обеспечивают теплоизоляцию и поддерживают иммунитет. Молочные жиры, долгое время считавшиеся вредными, теперь реабилитированы. Продукты с уменьшенным содержанием жира не обязательны даже для тех, кто следит за весом. Не стоит отказываться от любимых сыра, ряженки и сливочного масла ради небольшой разницы в калориях.

Норма воды 2–2,5 л в день

Строгая норма в 2–2,5 литра чистой воды в день — миф. Нет однозначных рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения. Потребность в воде индивидуальна и зависит от многих факторов. Многие продукты уже содержат воду, и насильное увеличение потребления жидкости может быть вредным. Лучше ориентироваться на собственную жажду, а не строго следовать установленным нормам.

Мифы о ПП | Катя Янг терапевт эндокринолог
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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