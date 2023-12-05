Онколог Шорина нашла связь между непривычными ощущениями и раком

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России фиксируется множество случаев онкологических заболеваний. Часто они выявляются уже на поздних стадиях — на 3 или 4 стадии. Этому можно противодействовать только через регулярные медицинские осмотры, так как рак иногда проявляется через симптомы других заболеваний. Важно помнить, что чем раньше онкология будет обнаружена, тем выше шансы на успешное лечение.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как отмечает онколог-химиотерапевт клиники "Евроонко" Марина Шорина в беседе с РИАМО, необходимо обратить внимание на возникающие непривычные ощущения, которые сохраняются в течение нескольких недель и дольше. Важно не откладывать визит к онкологу, думая, что это всего лишь симптомы хронического бронхита или гастрита.

"В случае метастазов симптомы часто вызваны не первичной опухолью, а распространением раковых клеток в другие органы", — сообщает онколог.

Специалист подчёркивает, что симптомы рака часто различаются в зависимости от его локализации и стадии развития. Например, при поражении лёгких могут возникать одышка, тяжёлый кашель, кровохарканье и боли в груди. Рак печени сопровождается болью в животе, кожным зудом, нарушением пищеварения и снижением аппетита.

Поражение костной системы проявляется через боли и увеличенную хрупкость костей. Если онкология затрагивает позвоночник, пациент может испытывать нестерпимые боли в спине, которые усиливаются по ночам.

По словам Шориной, поражение головного мозга может проявляться сильной головной болью, тошнотой, рвотными позывами и судорогами.

Онколог напоминает о необходимости обратиться за медицинской помощью вовремя, так как это может спасти жизнь и повысить шансы на полное выздоровление.

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