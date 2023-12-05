Врач Лебедева нашла связь между болью в верхней части живота и панкреатитом

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Диляра Лебедева объяснила, что боль в верхней части живота после еды может быть признаком воспаления поджелудочной железы. В своём Telegram-канале она предупредила о возможности панкреатита.

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Некоторые пациенты могут испытывать тошноту, вздутие, лихорадку. У них часто наблюдаются пожелтение кожи и глаз, тёмный цвет мочи и кожный зуд. Врач рекомендует сдать анализы (копрограмму, УЗИ брюшной полости), проверить уровень ферментов в крови (амилазы и липазы), чтобы получить более полную картину заболевания. Если показатели этих ферментов повышены, это может указывать на острый панкреатит.

Для предотвращения дальнейших осложнений следует внести корректировки в питание, восполнить дефициты и избавиться от вредных привычек. Кроме того, важно избегать некоторых комбинаций продуктов.

"Опаснее всего — сочетать острое, жирное и алкоголь за столом", — отметила Лебедева.

По словам медика, "хуже этих продуктов для поджелудочной железы не существует". Врач указала на вред сочетаний алкоголя, пельменей, острой горчицы, уксуса. Также специалист не рекомендует комбинировать шашлык с острым соусом и алкоголем или пиццу пепперони и пиво.

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