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Гастроэнтеролог Лебедева: красный перец и гвоздика вредны при болезнях ЖКТ

0:46
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева предупредила о возможных вредных воздействиях трех популярных специй на органы пищеварения и почки.

Гастроэнтеролог Лебедева: красный перец и гвоздика вредны при болезнях ЖКТ
Фото: Openverse by Glassholic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В ее Telegram-канале она выделила розмарин, отмечая его опасность для почек и отмечая противопоказания для беременных из-за мочегонного эффекта и возможного влияния на матку.

Красный перец, по словам врача, следует употреблять с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гипертонии, так как он может повысить давление и стимулировать выработку гормона голода. Что касается гвоздики, она также считается вредной при болезнях ЖКТ, особенно при язве, и излишнее употребление может вызвать сонливость и апатию.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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