Гастроэнтеролог Лебедева: красный перец и гвоздика вредны при болезнях ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева предупредила о возможных вредных воздействиях трех популярных специй на органы пищеварения и почки.
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В ее Telegram-канале она выделила розмарин, отмечая его опасность для почек и отмечая противопоказания для беременных из-за мочегонного эффекта и возможного влияния на матку.
Красный перец, по словам врача, следует употреблять с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гипертонии, так как он может повысить давление и стимулировать выработку гормона голода. Что касается гвоздики, она также считается вредной при болезнях ЖКТ, особенно при язве, и излишнее употребление может вызвать сонливость и апатию.
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Красный перец. Польза и вред. Почему его называют ЧИЛИ???
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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