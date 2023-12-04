Гастроэнтеролог Лебедева: красный перец и гвоздика вредны при болезнях ЖКТ

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева предупредила о возможных вредных воздействиях трех популярных специй на органы пищеварения и почки.

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В ее Telegram-канале она выделила розмарин, отмечая его опасность для почек и отмечая противопоказания для беременных из-за мочегонного эффекта и возможного влияния на матку.

Красный перец, по словам врача, следует употреблять с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гипертонии, так как он может повысить давление и стимулировать выработку гормона голода. Что касается гвоздики, она также считается вредной при болезнях ЖКТ, особенно при язве, и излишнее употребление может вызвать сонливость и апатию.

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