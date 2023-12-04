eBioMedicine назвали новое полезное свойство фасоли

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фасоль оказывает благотворное воздействие на здоровье кишечника и снижает вероятность рецидива колоректального рака, утверждают ученые из Техасского университета в опубликованном в eBioMedicine исследовании.

Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, неправильное питание или ожирение могут вызвать нарушение баланса микрофлоры кишечника. Это состояние представляет особенную опасность для людей, перенесших колоректальный рак — группы злокачественных опухолей, формирующихся в эпителии кишечной стенки. Даже после успешного удаления опухолей или предраковых полипов дисбаланс микрофлоры может спровоцировать рецидив.

Исследование проведено на группе из 48 участников старше 30 лет, страдающих ожирением или перенесших колоректальный рак. Участников разделили на две группы. Первая группа употребляла ежедневно в течение восьми недель чашку органической консервированной белой фасоли, вторая — поддерживала свой обычный рацион. Регулярно собирались образцы кала и крови натощак для оценки изменений в микробиоме кишечника. Результаты показали, что у тех, кто употреблял фасоль, увеличилось разнообразие полезных бактерий (Faecalibacterium, Eubacterium и Bifidobacterium), а количество патогенных или условно-патогенных в кишечнике снизилось. Это связано с более низким риском рецидива рака кишечника. Кроме того, позитивные изменения в микробиоме могут способствовать повышению выживаемости пациентов с этим видом рака.

Вот что будет, если есть фасоль каждый день (это чудо-еда)