Прежде всего, следует обращать внимание на изменение размеров и формы родинок, а также выявлять асимметрию, изменение цвета и кровоточивость при контакте, утверждает специалист в беседе с РИАМО.
Эксперт подчеркнул, что меланома представляет собой чрезвычайно опасное заболевание, которое развивается очень быстро.
"Для снижения риска развития меланомы важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей," — отметил онколог.
Также отмечается, что удаление родинок следует доверять только онкологу, обладающему специализацией по онкодерматологии.
После процедуры удаления родинки обязательно проводится гистологическое исследование, добавил специалист.
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