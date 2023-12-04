Онколог Евстратов назвал признаки злокачественных родинок

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прежде всего, следует обращать внимание на изменение размеров и формы родинок, а также выявлять асимметрию, изменение цвета и кровоточивость при контакте, утверждает специалист в беседе с РИАМО.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт подчеркнул, что меланома представляет собой чрезвычайно опасное заболевание, которое развивается очень быстро.

"Для снижения риска развития меланомы важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей," — отметил онколог.

Также отмечается, что удаление родинок следует доверять только онкологу, обладающему специализацией по онкодерматологии.

После процедуры удаления родинки обязательно проводится гистологическое исследование, добавил специалист.