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Онколог Евстратов назвал признаки злокачественных родинок

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Здоровье

Прежде всего, следует обращать внимание на изменение размеров и формы родинок, а также выявлять асимметрию, изменение цвета и кровоточивость при контакте, утверждает специалист в беседе с РИАМО.

Онколог Евстратов назвал признаки злокачественных родинок
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт подчеркнул, что меланома представляет собой чрезвычайно опасное заболевание, которое развивается очень быстро.

"Для снижения риска развития меланомы важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей," — отметил онколог.

Также отмечается, что удаление родинок следует доверять только онкологу, обладающему специализацией по онкодерматологии.

После процедуры удаления родинки обязательно проводится гистологическое исследование, добавил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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