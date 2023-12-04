Терапевт Лапа: Россияне зимой часто страдают от аллергии

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что зимой у россиян наиболее часто возникают аллергические реакции, сообщает Радио 1.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Основной проблемой, сопутствующей аллергии, является грипп. Также встречаются коронавирус и простуды, такие как ангина и ОРВИ. Герпетические проявления при простудах тоже не исключены. Кроме того, существует риск заражения ветрянкой, известной как вирус Зостера", — подчеркнула Лапа в беседе с RT.

Важно отметить, что в текущем сезоне наблюдается повышенная активность коклюша. В связи с этим Лапа напомнила о важности ревакцинации от данного заболевания.