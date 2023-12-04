Врач Алендеев назвал продукты, которые помогают нормализировать давление

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Сергей Алендеев рассказал о продуктах, способных помочь стабилизировать артериальное давление в интервью для издания "Царьград".

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Эксперт отметил, что включение в рацион бананов, кураги и изюма может способствовать снижению кровяного давления. Также полезными в этом отношении могут быть картошка, фасоль и цитрусовые.

"Однако важно сразу уточнить, что при серьезных проблемах с давлением решение их только диетой недостаточно. Для достижения нормализации давления существуют эффективные медикаментозные средства, поэтому выбирайте свою терапию совместно с врачом — не стоит рисковать!" — предупредил Алендеев.