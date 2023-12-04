Врач Шорина: чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития рака

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие товары и напитки могут включать в себя канцерогены — вещества, представляющие опасность для организма, поскольку способны вызывать изменения в ДНК клеток и увеличивать вероятность развития онкологических заболеваний. Об этом предупредила онколог-химиотерапевт из клиники "Евроонко" Марина Шорина в интервью для РИАМО, сообщает Газета.Ru.

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"Прежде всего, канцерогенами являются алкогольные напитки, содержащие этанол. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск возникновения рака в области ротовой полости, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез", — подчеркнула Шорина.

По её мнению, также серьезную угрозу для организма представляют трансжиры, которые часто встречаются в полуфабрикатах. Они, помимо онкологических заболеваний, могут способствовать развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, добавила врач.