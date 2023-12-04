Гинеколог Фисюк почему не все женщины осознают свою беременность

Гинеколог Виктория Фисюк раскрыла тайны "скрытой беременности", пояснив, почему некоторые женщины не осознают своего положения до самых родов.
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Страх перед беременностью, отрицание факта и проблемы со здоровьем могут быть причиной этого феномена.
Врач также отметила, что некоторые признаки, такие как кровянистые выделения, могут быть ошибочно приняты за менструацию. Амениорея, отсутствие менструации, также может скрыть беременность, а жировая прослойка может мешать заметить изменения в физической форме.
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