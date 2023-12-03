The Sun: эксперты нашли дешевый и эффективный заменитель виагры

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление имбиря способствует повышению либидо и улучшению сексуальной активности, подтверждают исследования ученых из Нью-Йоркского университета.

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Имбирь доказано повышает уровень тестостерона и стимулирует кровообращение, установили физиологи. Они также обнаружили, что этот широко известный продукт способен снизить уровень гормона серотонина, что делает людей менее скованными и стеснительными. Кроме того, общее состояние здоровья также положительно влияет на употребление имбиря.

"Имеются данные, подтверждающие, что имбирь может улучшить сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Он может быть использован как доступное и эффективное средство для улучшения сексуальной жизни", — сообщает британское таблоид The Sun.

В эксперименте приняли участие около 500 человек. Ученые исследовали связь между частотой употребления имбиря и частотой сексуальной активности или чувства сексуального возбуждения. Результаты показали, что те, кто употреблял имбирь чаще, достигали большего успеха в своей сексуальной жизни, вне зависимости от пола.