Чрезмерное употребление сахара увеличивает риск деменции и диабета 2 типа

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно последнему исследованию, значение диеты для нашего общего состояния здоровья остается наивысшим, и избыточное потребление сахара в нашем рационе может вызвать значительные негативные последствия. Диетолог Анастасия Ткачева в беседе с порталом Neprosto.fun обсудила взаимосвязь между употреблением сладкого чая и вероятностью возникновения Альцгеймера и диабета второго типа. Результаты исследования, в котором участвовали 2 226 человек, указали на то, что люди, употребляющие большое количество сахара через напитки, подвергают себя увеличенному риску развития старческого слабоумия.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Замечательно, что ученые выявили прямую зависимость между объемом потребляемого сахара и риском заболеть Альцгеймером. Люди, добавляющие значительное количество сахара в чай или другие напитки, имели существенно больший риск столкнуться с деменцией по сравнению с теми, кто употреблял сахар в умеренных количествах. Также участники, регулярно потребляющие подслащенные газированные напитки, также подвергались повышенному риску развития слабоумия.

Эти результаты подчеркивают серьезность связи между потреблением сахара и риском развития старческого слабоумия.

Специалисты также отмечают, что избыточное употребление сахара может способствовать развитию диабета второго типа, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения других проблем со здоровьем, включая Альцгеймера. Таким образом, данное исследование подчеркивает важность здорового питания и необходимость избегать чрезмерного употребления сахара.

Рацион, богатый сладкими напитками, может иметь серьезные последствия для нашего здоровья. Диетолог Анастасия Ткачева призывает поддерживать здоровье, избегая излишнего употребления сахара и придерживаясь в целом здорового питания. Это подтверждает, что роль питания в нашем общем здоровье огромна, и избыточное потребление сахара может привести к серьезным заболеваниям, таким как деменция и диабет второго типа.