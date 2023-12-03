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Чрезмерное употребление сахара увеличивает риск деменции и диабета 2 типа

2:14
Здоровье

Согласно последнему исследованию, значение диеты для нашего общего состояния здоровья остается наивысшим, и избыточное потребление сахара в нашем рационе может вызвать значительные негативные последствия. Диетолог Анастасия Ткачева в беседе с порталом Neprosto.fun обсудила взаимосвязь между употреблением сладкого чая и вероятностью возникновения Альцгеймера и диабета второго типа. Результаты исследования, в котором участвовали 2 226 человек, указали на то, что люди, употребляющие большое количество сахара через напитки, подвергают себя увеличенному риску развития старческого слабоумия.

Чрезмерное употребление сахара увеличивает риск деменции и диабета 2 типа
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Замечательно, что ученые выявили прямую зависимость между объемом потребляемого сахара и риском заболеть Альцгеймером. Люди, добавляющие значительное количество сахара в чай или другие напитки, имели существенно больший риск столкнуться с деменцией по сравнению с теми, кто употреблял сахар в умеренных количествах. Также участники, регулярно потребляющие подслащенные газированные напитки, также подвергались повышенному риску развития слабоумия.

Эти результаты подчеркивают серьезность связи между потреблением сахара и риском развития старческого слабоумия.

Специалисты также отмечают, что избыточное употребление сахара может способствовать развитию диабета второго типа, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения других проблем со здоровьем, включая Альцгеймера. Таким образом, данное исследование подчеркивает важность здорового питания и необходимость избегать чрезмерного употребления сахара.

Рацион, богатый сладкими напитками, может иметь серьезные последствия для нашего здоровья. Диетолог Анастасия Ткачева призывает поддерживать здоровье, избегая излишнего употребления сахара и придерживаясь в целом здорового питания. Это подтверждает, что роль питания в нашем общем здоровье огромна, и избыточное потребление сахара может привести к серьезным заболеваниям, таким как деменция и диабет второго типа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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