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Защищает от рака: Назван самый полезный вид чая для организма

1:03
Здоровье

Белый чай — напиток с максимальной пользой для здоровья, несмотря на то, что он производится из того же растения, что и черный и зеленый чай.

Защищает от рака: Назван самый полезный вид чая для организма
Фото: Нейросеть Шедеврум

Его особенность заключается в уникальной обработке. Для создания белого чая используют только молодые почки, покрытые белым ворсом. Листья собираются вручную и проходят минимальную обработку.

Именно поэтому белый чай сохраняет большое количество веществ, способствующих укреплению иммунитета, очищению организма от бактерий, снятию усталости и насыщению организма полезными минералами. Кроме того, белый чай обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами.

Научно доказано, что он эффективнее других видов чая в борьбе с бактериями, вирусами и грибками в организме. Исследования проведенные в Орегонском университете подтвердили, что белый чай обладает самым высоким потенциалом по борьбе с раком среди своих аналогов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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