Защищает от рака: Назван самый полезный вид чая для организма

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белый чай — напиток с максимальной пользой для здоровья, несмотря на то, что он производится из того же растения, что и черный и зеленый чай.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Его особенность заключается в уникальной обработке. Для создания белого чая используют только молодые почки, покрытые белым ворсом. Листья собираются вручную и проходят минимальную обработку.

Именно поэтому белый чай сохраняет большое количество веществ, способствующих укреплению иммунитета, очищению организма от бактерий, снятию усталости и насыщению организма полезными минералами. Кроме того, белый чай обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами.

Научно доказано, что он эффективнее других видов чая в борьбе с бактериями, вирусами и грибками в организме. Исследования проведенные в Орегонском университете подтвердили, что белый чай обладает самым высоким потенциалом по борьбе с раком среди своих аналогов.