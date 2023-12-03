Психолог Долгов: привычка доедать всю пищу на тарелке приведет к серьезным проблемам

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычка доедать пищу, поскольку так принято, а также из-за предполагаемой невежливости оставлять еду на тарелке, может привести к проблемам с здоровьем, включая ожирение, сообщил психолог Денис Долгов.

Фото: openverse.org by CyboRoZ is licensed under CC BY 2.0

По его словам, человеческий мозг, находящийся в центре ощущения голода, обладает хитроумной особенностью. Человек поедает необходимое количество пищи, появляется чувство насыщения, и, несмотря на это, из-за установившейся привычки он доедает. В результате возбуждается рефлекторный центр голода с еще большей силой, чем прежде, и человек употребляет дополнительные порции, что может привести к перееданию.

Долгов отметил, что лишний вес и, в конечном итоге, ожирение представляют собой лишь часть негативных последствий такой привычки, которая может привести к нарушению общего режима питания, сообщает "Известия".

Он подчеркнул, что основное правило заключается в том, чтобы употреблять пищу до наступления чувства насыщения. Как только это чувство наступает, необходимо прекращать прием пищи, вне зависимости от того, сколько еды осталось на тарелке. Долгов также посоветовал не выбрасывать оставшуюся еду, а либо оставить ее на потом, либо предложить животным. При этом он подчеркнул важность употребления пищи медленно и сосредоточенно, чтобы не упустить чувства насыщения.

Почему твой друг ЕСТ И НЕ ТОЛСТЕЕТ? — Научпок