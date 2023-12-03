Уролог Сальников рассказал, в какой позе мужчинам ходить в туалет

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог из Ярославля разъяснил ситуацию относительно мифа о том, что мужчины, справляющие нужду стоя, подвергают свою мочеполовую систему риску заболеваний. Вместе со специалистами обсуждается данная тема, касающаяся здоровья — как физического, так и ментального.

Фото: openverse "Toilet warning sign" by James Nash (aka Cirrus) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Максим Сальников уролог из клиники "Медикал Он Груп" в Ярославле, опроверг представление о том, что стоячая мочеиспускательная привычка может вызвать проблемы с возрастом. Он объяснил, что не существует статистики, подтверждающей этот миф, и добавил, что различия в позе при мочеиспускании не оказывают существенного влияния на состояние мочеполовой системы.

Врач подчеркнул, что способ, выбранный мужчиной, влияет лишь на уровень комфорта. Он отметил, что могут возникнуть затруднения при мочеиспускании в любой позе, особенно при наличии патологических процессов в нижних отделах мочевых путей, сообщает 76.ru.

Сальников подчеркнул, что не существует жестких рекомендаций относительно того, как следует ходить в туалет, и важно, чтобы мужчина выбирал позу, которая ему удобна. Он также подчеркнул, что вопрос связан с личными предпочтениями и семейными традициями. Врач признал, что с позиции гигиены сидячий способ может быть предпочтительным, чтобы избежать загрязнения в туалете. В конце концов, специалист подчеркнул, что в данном вопросе важно уважение к индивидуальным предпочтениям и привычкам каждого мужчины.

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