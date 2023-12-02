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Врач Мясников рассказал секреты мужского здоровья

1:48
Здоровье

Здоровье мужчины зависит от активности, подчеркнул врач и ведущий телепередачи Александр Мясников. Он также высказал негативное мнение о заместительной гормональной терапии у мужчин без серьезных медицинских показаний.

Врач Мясников рассказал секреты мужского здоровья
Фото: openverse "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

"Если ваше состояние нормальное, старайтесь избегать бездействия. Это может привести к различным проблемам, включая рак простаты. Важно поддерживать активный образ жизни, чтобы поддерживать свой организм. Когда вы двигаетесь настолько, что забываете, как дышите, тестостерон становится менее необходимым. Все начинает функционировать естественным образом", — предостерег Мясников.

Врач отметил, что физические упражнения или серьезные тренировки полезны, но не достаточны. Он подчеркнул важность поддержания здорового веса.

Ранее Мясников подчеркнул важность включения свеклы в рацион, так как она обладает свойствами, полезными для физической формы, сердечного здоровья и имеет противораковый эффект. Он подчеркнул, что бетаин, содержащийся в этом корнеплоде, благотворно влияет на физическую активность, способствует росту мышечной массы и уменьшению жировых отложений, сообщает News.ru.

Также Мясников предупредил о возможном воздействии больших объемов обезжиренного молока на развитие рака простаты. По его мнению, взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 300 миллилитров в день. Врач также предостерег от употребления парного молока, поскольку это может стать источником различных заболеваний, так как молоко от коровы содержит микроорганизмы, вызывающие болезни, такие как бактерии и бациллы туберкулеза.

Неочевидный продукт для мужского здоровья. Правильные семечки
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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