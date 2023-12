Гинеколог Орфанова объяснила, чем опасен мёд для женского здоровья

Your browser does not support the audio element.

Идилия Орфанова, акушер-гинеколог из Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника", подчеркнула опасности употребления меда, отмечая, что содержащийся в нем бор может привести к снижению уровня женских гормонов.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by vad_0807 is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0