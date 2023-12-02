Гинеколог Орфанова объяснила, чем опасен мёд для женского здоровья

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Идилия Орфанова, акушер-гинеколог из Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника", подчеркнула опасности употребления меда, отмечая, что содержащийся в нем бор может привести к снижению уровня женских гормонов.

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Врач предостерегла также от злоупотребления синтетическими сахарозаменителями и выразила заботу о возможных проблемах со здоровьем, вызванных избыточным потреблением сахара.

Она также отметила вред маргарина из-за трансжиров и выразила осторожность по отношению к алкоголю, который может изменять гормональный фон.

Врач рекомендовала ограничить потребление белого хлеба, лапши быстрого приготовления и бульонных кубиков из-за высокого содержания соли и специй, указав на их потенциальный вред для женского здоровья.

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