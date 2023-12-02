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Гинеколог Орфанова объяснила, чем опасен мёд для женского здоровья

0:49
Здоровье

Идилия Орфанова, акушер-гинеколог из Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника", подчеркнула опасности употребления меда, отмечая, что содержащийся в нем бор может привести к снижению уровня женских гормонов.

Гинеколог Орфанова объяснила, чем опасен мёд для женского здоровья
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by vad_0807 is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач предостерегла также от злоупотребления синтетическими сахарозаменителями и выразила заботу о возможных проблемах со здоровьем, вызванных избыточным потреблением сахара.

Она также отметила вред маргарина из-за трансжиров и выразила осторожность по отношению к алкоголю, который может изменять гормональный фон.

Врач рекомендовала ограничить потребление белого хлеба, лапши быстрого приготовления и бульонных кубиков из-за высокого содержания соли и специй, указав на их потенциальный вред для женского здоровья.

Женское здоровье: честный разговор с гинекологом-эндокринологом. Интервью с Дарьей Казаковой
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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