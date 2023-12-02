Идилия Орфанова, акушер-гинеколог из Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника", подчеркнула опасности употребления меда, отмечая, что содержащийся в нем бор может привести к снижению уровня женских гормонов.
Врач предостерегла также от злоупотребления синтетическими сахарозаменителями и выразила заботу о возможных проблемах со здоровьем, вызванных избыточным потреблением сахара.
Она также отметила вред маргарина из-за трансжиров и выразила осторожность по отношению к алкоголю, который может изменять гормональный фон.
Врач рекомендовала ограничить потребление белого хлеба, лапши быстрого приготовления и бульонных кубиков из-за высокого содержания соли и специй, указав на их потенциальный вред для женского здоровья.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.