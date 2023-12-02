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Ученые опровергли миф о синхронизации менструальных циклов у подруг

1:53
Здоровье

Заблуждение о том, что у женщин, живущих вместе или работающих в одном коллективе, синхронизируются менструальные циклы, начало распространяться примерно полвека назад. Авторство этого мифа принадлежит американскому психологу Марте Макклинток, которая в 1971 году опубликовала свои исследования, проведенные в студенческом общежитии.

Ученые опровергли миф о синхронизации менструальных циклов у подруг
Фото: Нейросеть Шедеврум

Изучив циклы 135 студенток, Макклинток сделала вывод о существовании физиологического процесса, влияющего на менструальный цикл, и о синхронизации месячных. Однако со временем стали появляться сомнения в достоверности "эффекта Макклинток". Многие ученые, получившие гранты для исследований, не смогли повторить результаты, а сами наблюдения давали противоречивые данные.

К началу 90-х годов стало ясно, что не существует научного подтверждения синхронизации менструальных циклов у женщин. Различные исследования, охватывающие разные культуры и социальные группы, не подтвердили существование "эффекта Макклинток". Важным фактором стало то, что ученые, проводившие долгосрочные наблюдения, не обнаруживали синхронизации циклов даже при наличии отдельных случаев совпадения.

Оригинальное исследование Макклинток охватило период, когда у студенток случайно совпали циклы, учитывая их общую длительность в 28 дней. Однако в реальности разнообразие длительности циклов (от 21 до 35 дней) приводит к тому, что совпадений можно ожидать в различных коллективах, но они не имеют статистической значимости. Таким образом, идея о синхронизации менструальных циклов как физиологического явления была опровергнута с течением времени.

Менструальный цикл, гормоны, менструация. Лучшее видео.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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