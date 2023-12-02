На мочке уха можно выявить признак, который может указывать на повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эту информацию предоставила заслуженный врач России Оксана Драпкина через свой Telegram-канал.
Речь идет о диагональной складке на мочке уха, известной как признак Франка. Эта особенность была связана с инфарктом в 1973 году Сандерсом Франком, который исследовал состояние пациентов со стенокардией и закупоркой коронарной артерии. Позднее исследования подтвердили наблюдения этого врача.
Драпкина предупредила о том, что зимой у человека увеличивается риск сердечных приступов. Поэтому в холодный период особенно важно уделить внимание здоровью сердца, сообщает 360tv.
Врач подчеркнула, что это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличением нагрузки на сердце из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела. Она рекомендовала людям с сердечными заболеваниями теплее одеваться зимой, избегать согревания алкоголем, делать перерывы и входить в помещение во время работы на улице, а также следить за уровнем холестерина, сахара и давления.
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