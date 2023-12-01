Диспансеризация сотрудников будет проводиться добровольно

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пресс-служба Минздрава России сообщила журналистам РИА Новости о том, что диспансеризация трудящегося населения, как и другие формы медицинской помощи, будет проводиться по добровольному принципу.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Выступая на открытии 2-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение — 2023", который начал свою работу сегодня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что в следующем году у россиян будет возможность пройти диспансеризацию как на рабочем месте (при условии создания соответствующей инфраструктуры), так и в сторонней медицинской организации, с которой договорится работодатель.

По словам вице-премьера, в программу диспансеризации войдут исследования репродуктивной функции женщин и мужчин.

"Вы знаете, что Владимиром Владимировичем Путиным 2024 год объявлен годом семьи. И для нас семья — это не просто родители и дети в этой семье. Для нас семья — это широкое понимание. Это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья. Это многопоколенческая семья. И о каждой семье, и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться. Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья", — сказала Татьяна Голикова.