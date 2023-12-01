Найдена связь питья чая и кофе с сохранением бодрости в старости

Научная статья, опубликованная в журнале Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA), представляет выводы исследования, проведенного учеными из национального университета Сингапура. Согласно этим выводам, кофе и чай могут способствовать поддержанию бодрости и физической активности у пожилых людей.

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Протяженность исследования составила около 20 лет, в нем приняли участие около 12 000 человек в возрасте от 45 до 74 лет. Участники заполнили анкеты, где указали количество употребляемого чая и кофе, а также предоставили информацию о своих социально-демографических характеристиках, медицинской истории, росте, весе, пищевых привычках, уровне физической активности и продолжительности сна.

На втором этапе добровольцы сообщили о изменениях в своем весе и состоянии здоровья. Спустя много лет они также предоставили информацию о своем самочувствии и подвижности. Средний возраст участников на этом этапе составил 73 года.

В результате анализа данных ученые пришли к выводу, что употребление кофе, черного и зеленого чая, независимо от других факторов, связано с заметным снижением вероятности физической слабости в пожилом возрасте. Эти результаты подтверждают возможность использования кофе и чая в качестве ежедневных напитков, способствующих поддержанию активного образа жизни и сохранению здоровья в старости.