Врач Павлова: мандарины увеличивают кислотность желудочного сока

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает важность осмотрительного потребления мандаринов, популярных в сезоне фруктов. В своем канале в Telegram она отмечает необходимость принятия предосторожностей, сообщает "Главный региональный".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Павлова обращает внимание на то, что мандарины могут повышать кислотность желудочного сока, поэтому их следует употреблять осторожно. В то же время она выделяет полезные свойства этого фрукта, насыщенного витаминами А и С, необходимыми для поддержания здоровья кожи, зубов, глаз и иммунитета.

Мандарины обладают жаропонижающим эффектом, а антиоксидант гесперидин, содержащийся в них, применяется в лекарствах против отеков и варикозного расширения вен.

В составе мандаринов входят вода, сахар, кислоты, пектин, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. Врач подчеркивает, что помимо мякоти, полезны ломтики, белые пленки и сеточки, а также кожура.

Однако Павлова предупреждает об осторожности из-за высокой аллергенности мандаринов. Эти фрукты могут усиливать кислотность, что может быть вредно для людей с гастритом и язвой.

Мандариновый сок также может повредить зубную эмаль, поэтому рекомендуется прополоскать рот водой после его употребления. Врач советует придерживаться умеренности и не употреблять более пяти мандаринов в день, особенно не сразу после основного приема пищи, чтобы избежать стимуляции аппетита.