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Врач перечислил продукты, вызывающие головную боль

1:41
Здоровье

Заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава России Денис Захаров рассказал, какие могут быть причины головной боли и сколько её можно терпеть, делится aif.ru.

Врач перечислил продукты, вызывающие головную боль
Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

Головная боль — симптом более 200 заболеваний. Некоторые виды могут быть наследственными, например, мигрень, вызванная определенными генами при определенных условиях. Мигрень может быть вызвана красным вином, шоколадом, сыром, а также стрессом и другими факторами.

Также головная боль может быть связана с опорно-двигательным аппаратом, особенно с шейным отделом позвоночника. Неправильное положение, движение или работа могут вызывать асимметричное напряжение мышц шеи, что приводит к "цервикогенной" головной боли.

Регулярная головная боль может быть признаком проблем в организме, таких как повышенное давление, хронический стресс или сильные переживания. Важно обращаться за помощью при стойкой боли, не поддающейся лечению анальгетиками, или при профессиональной и социальной изоляции.

Пациенты иногда предпринимают попытки самолечения, но важно обратиться к специалисту вовремя. Если обезболивающее не помогает, это может быть из-за его слабости или привыкания организма к нему, что приводит к абузусной головной боли.

Терпеть головную боль бессмысленно. Это сигнал о проблемах в организме, который следует устранять под руководством врача.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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