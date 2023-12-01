Врач перечислил продукты, вызывающие головную боль

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава России Денис Захаров рассказал, какие могут быть причины головной боли и сколько её можно терпеть, делится aif.ru.

Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

Головная боль — симптом более 200 заболеваний. Некоторые виды могут быть наследственными, например, мигрень, вызванная определенными генами при определенных условиях. Мигрень может быть вызвана красным вином, шоколадом, сыром, а также стрессом и другими факторами.

Также головная боль может быть связана с опорно-двигательным аппаратом, особенно с шейным отделом позвоночника. Неправильное положение, движение или работа могут вызывать асимметричное напряжение мышц шеи, что приводит к "цервикогенной" головной боли.

Регулярная головная боль может быть признаком проблем в организме, таких как повышенное давление, хронический стресс или сильные переживания. Важно обращаться за помощью при стойкой боли, не поддающейся лечению анальгетиками, или при профессиональной и социальной изоляции.

Пациенты иногда предпринимают попытки самолечения, но важно обратиться к специалисту вовремя. Если обезболивающее не помогает, это может быть из-за его слабости или привыкания организма к нему, что приводит к абузусной головной боли.

Терпеть головную боль бессмысленно. Это сигнал о проблемах в организме, который следует устранять под руководством врача.