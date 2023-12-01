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Врач Мясников назвал главные ошибки при повышенном давлении

1:31
Здоровье

Согласно статистике, каждый второй человек сталкивается с гипертонией, что составляет примерно 40% населения. Последствия повышенного артериального давления могут быть чрезвычайно серьезными, включая инфаркты, инсульты, болезни почек и даже потерю зрения. Врач Александр Мясников подчеркивает, что наиболее опасна неконтролируемая гипертония, но также делится своим опытом того, как можно гармонично справляться с этим заболеванием.

Врач Мясников назвал главные ошибки при повышенном давлении
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач выделяет две основные ошибки, которые совершают те, кто столкнулся с диагнозом "гипертония".

"Есть те, кто пренебрегают своим состоянием и продолжают жить как обычно, полагая, что, пока ничего не болит, все в порядке. Однако гипертония — это тихий убийца. Другие же начинают измерять давление каждые 20 минут, отказываются от бани, активной физической активности и секса. Важно найти золотую середину," — утверждает Мясников.

Он подчеркивает важность осознания собственной смертности, но при этом подчеркивает, что качество жизни зависит от нас. Несмотря на наличие хронической и неизлечимой болезни, поддержание контроля над артериальным давлением делает человека здоровым. И хотя это может требовать постоянного приема лекарств, Мясников приводит себя в пример, отмечая, что в возрасте многих лет он все еще поддерживает активный образ жизни и ощущает себя здоровым.

Частые ошибки гипертоников: что делать и не делать при высоком давлении
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
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