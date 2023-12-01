Ученые Норвегии назвали самый полезный для здоровья способ варки кофе

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Норвежского института общественного здравоохранения и Гетеборгского университета в Швеции, посвящено анализу процесса приготовления кофе.

Фото: openverse "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

На протяжении двадцати лет ученые наблюдали за 509 тысячами жителей Норвегии обоих полов в возрасте от 20 до 79 лет. Участники регулярно предоставляли информацию о своем рационе питания, включая объем употребления кофе и способы его приготовления.

В результате исследования было выявлено, что употребление кофе в целом не носит вредного характера, однако его воздействие зависит от метода приготовления напитка, сообщает "Сиб.фм".

Замечено, что наименьший уровень смертности отмечен среди тех, кто употребляет от 1 до 4 чашек фильтрованного кофе в день.

Ученые подчеркнули, что использование фильтра способствует очищению кофе от веществ, способных повысить уровень холестерина в крови. Сравнение показало, что концентрация таких веществ в чашке нефильтрованного кофе примерно в 30 раз выше, чем в чашке фильтрованного напитка.

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