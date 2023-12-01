Сердечные приступы чаще возникают зимой, что связано с низкими температурами и резкими перепадами, когда выходишь из теплых помещений. Из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела сосуды сужаются, увеличивая нагрузку на сердце, поясняет терапевт, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина. Гипертоникам, а также людям с заболеваниями сердца и сосудов, следует быть предельно осторожными в зимний период. Академик Драпкина предлагает несколько рекомендаций:
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Одевайтесь теплее, предпочитая несколько тонких слоев одежды одному толстому. Носите головные уборы, шарф и перчатки, чтобы избежать резкого охлаждения рук, головы и горла. Для тех, кто страдает ишемической болезнью сердца, рекомендуется использовать маску или обернуть шарф вокруг носа и рта для вдыхания более теплого воздуха.
Избегайте употребления алкоголя в качестве средства, чтобы согреться. Алкоголь может создать иллюзию тепла, но увеличит нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Во время работы на улице делайте перерывы, чтобы почаще заходить в теплое помещение.
Следите за артериальным давлением, уровнем глюкозы и холестерина, поддерживая их на оптимальных значениях. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы выбрать подходящую терапию, и следуйте его рекомендациям, регулярно принимая назначенные препараты даже при хорошем самочувствии.
В случае начала сердечного приступа не ожидайте, что "это пройдет само по себе" — немедленно вызывайте "скорую помощь". Основные симптомы, требующие срочной медицинской помощи и спасения жизни, включают появление боли или жжения за грудиной, холодный липкий пот, бледность, ощущение страха перед смертью, головокружение и потерю сознания.
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