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Эндокринолог Тананакина посоветовала диабетикам вести активный образ жизни

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Здоровье

Доктор эндокринологии в клинике академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, поделилась советами по поддержанию здоровья у людей с диабетом.

Эндокринолог Тананакина посоветовала диабетикам вести активный образ жизни
Фото: Openverse by ImagineFreedom is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В интервью для "Газеты.Ru" она подчеркнула важность достижения и поддержания оптимального веса, активного образа жизни и здорового питания. Особенно важно контролировать уровень глюкозы в крови для тех, кто находится в группе риска из-за наследственности.

Доктор отметила, что, следуя простым рекомендациям по профилактике и лечению, можно сохранить качество жизни и избежать серьезных последствий, связанных с сахарным диабетом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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