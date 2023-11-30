Эндокринолог Тананакина посоветовала диабетикам вести активный образ жизни

Доктор эндокринологии в клинике академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, поделилась советами по поддержанию здоровья у людей с диабетом.
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В интервью для "Газеты.Ru" она подчеркнула важность достижения и поддержания оптимального веса, активного образа жизни и здорового питания. Особенно важно контролировать уровень глюкозы в крови для тех, кто находится в группе риска из-за наследственности.
Доктор отметила, что, следуя простым рекомендациям по профилактике и лечению, можно сохранить качество жизни и избежать серьезных последствий, связанных с сахарным диабетом.
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