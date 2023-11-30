Врач: "Выявить раннюю деменцию поможет МРТ"

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Деменция характеризуется утратой памяти и способности к мышлению. Однако болезнь можно распознать на ранней стадии и попытаться затормозить процесс, рассказывает читателям Pravda.Ru невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова.

Фото: Минздрав России

Ранние признаки деменции:

Проблемы с памятью.

Затруднения в запоминании новой информации и повторяющиеся вопросы о том же самом.

Потеря внимания и фокуса.

Уменьшение способности концентрироваться и поддерживать внимание на задачах.

Затруднения с ориентацией в пространстве и времени.

Потеря способности выполнения привычных задач.

Затруднения с выполнением простых действий, таких как приготовление пищи или одевание.

Снижение способности принимать решения.

Затруднения в принятии разумных решений и планировании будущих действий.

Изменения в настроении и поведении. Могут возникнуть апатия, агрессивность или социальная изоляция.

Эти признаки могут варьировать в зависимости от типа деменции, например: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, фронтотемпоральная деменция и др.

"Диагноз устанавливается на основе комплексного анализа медицинской и невропсихологической истории пациента, а также результатов различных когнитивных тестов и обследований, таких как МРТ и ПЭТ-сканирование мозга. Раннее выявление и дифференциальная диагностика типа деменции имеют значение для разработки оптимального плана ухода и терапии", — резюмировала врач.