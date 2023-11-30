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Врач: "Выявить раннюю деменцию поможет МРТ"

1:39
Здоровье

Деменция характеризуется утратой памяти и способности к мышлению. Однако болезнь можно распознать на ранней стадии и попытаться затормозить процесс, рассказывает читателям Pravda.Ru невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова.

Врач: "Выявить раннюю деменцию поможет МРТ"
Фото: Минздрав России

Ранние признаки деменции:

  • Проблемы с памятью.
  • Затруднения в запоминании новой информации и повторяющиеся вопросы о том же самом.
  • Потеря внимания и фокуса.
  • Уменьшение способности концентрироваться и поддерживать внимание на задачах.
  • Затруднения с ориентацией в пространстве и времени.
  • Потеря способности выполнения привычных задач.
  • Затруднения с выполнением простых действий, таких как приготовление пищи или одевание.
  • Снижение способности принимать решения.
  • Затруднения в принятии разумных решений и планировании будущих действий.
  • Изменения в настроении и поведении. Могут возникнуть апатия, агрессивность или социальная изоляция.

Эти признаки могут варьировать в зависимости от типа деменции, например: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, фронтотемпоральная деменция и др.

"Диагноз устанавливается на основе комплексного анализа медицинской и невропсихологической истории пациента, а также результатов различных когнитивных тестов и обследований, таких как МРТ и ПЭТ-сканирование мозга. Раннее выявление и дифференциальная диагностика типа деменции имеют значение для разработки оптимального плана ухода и терапии", — резюмировала врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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