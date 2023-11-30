Nutrients: гранат является панацеей от большинства болезней

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как утверждает научное издание Nutrients, гранат можно считать универсальным средством от множества заболеваний, особенно ожирения, метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа.

Фото: "Pomegranate" by Anton Photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Результаты исследования четко показали, что включение граната в рацион питания способствует снижению уровня сахара в крови, уменьшению содержания жиров и холестерина, а также повышению защитных функций организма от атеросклероза и связанных заболеваний. Кроме того, помимо полифенолов, обладающих мощными антиоксидантными свойствами и присутствующих в гранате в больших количествах, он также содержит другие природные антиоксиданты, способствующие профилактике различных заболеваний.

Ученые подчеркивают, что гранат обладает противовоспалительными, омолаживающими и противораковыми свойствами, что делает его важным компонентом сбалансированного рациона.

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