Зелень — один из наиболее быстро увядающих продуктов. А всё из-за конденсата, который образуется при частом открывании дверцы холодильника, сообщает читателям Pravda.Ru эксперт онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов "Ешь Деревенское" Дарья Уткина.
Эксперт отмечает, что оптимальные условия хранения зелени — в холодильнике, по соседству с овощами. Перед хранением зелень нужно перебрать и промыть.
"Свежесть зелени напрямую зависит от упаковки, в которой она будет храниться. Самый простой вариант — полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции. Подойдёт и герметично закрытая стеклянная банка. Альтернатива стеклу — пластиковый контейнер, но некоторые изделия могут выделять химические запахи", — предупреждает эксперт.
Чтобы поддержать оптимальный уровень влажности, на дно контейнера можно подложить слегка смоченную водой салфетку. Популярные способы хранения — завернуть зелень во влажное вафельное полотенце или поместить пучок в стакан с водой, накрыв сверху пакетом с отверстием. Воду необходимо ежедневно менять, а листья — опрыскивать.
Кстати, поскольку зелень часто оказывается в холодильнике, лучше заранее его подготовить:
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