Эксперт рассказала о правилах хранения зелени в холодильнике

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зелень — один из наиболее быстро увядающих продуктов. А всё из-за конденсата, который образуется при частом открывании дверцы холодильника, сообщает читателям Pravda.Ru эксперт онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов "Ешь Деревенское" Дарья Уткина.

Фото: www.allrecipes.com/thmb/W6LgAIpL4l0GfWo_GKmbZh0Fqwc=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/How-Much-Is-a-Bunch-of-Herbs-Supposed-to-Be-2x1-1-a3458d7c79c4441d8ba1ba49158a6460.png

Эксперт отмечает, что оптимальные условия хранения зелени — в холодильнике, по соседству с овощами. Перед хранением зелень нужно перебрать и промыть.

"Свежесть зелени напрямую зависит от упаковки, в которой она будет храниться. Самый простой вариант — полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции. Подойдёт и герметично закрытая стеклянная банка. Альтернатива стеклу — пластиковый контейнер, но некоторые изделия могут выделять химические запахи", — предупреждает эксперт.

Чтобы поддержать оптимальный уровень влажности, на дно контейнера можно подложить слегка смоченную водой салфетку. Популярные способы хранения — завернуть зелень во влажное вафельное полотенце или поместить пучок в стакан с водой, накрыв сверху пакетом с отверстием. Воду необходимо ежедневно менять, а листья — опрыскивать.

Кстати, поскольку зелень часто оказывается в холодильнике, лучше заранее его подготовить:

Температуру выставляем на 2-4 градуса тепла.

Стараемся по возможности разгрузить холодильник, чтобы не нарушалась циркуляция воздуха.

Подготавливаем "дышащие” пакеты — пластиковые и бумажные.