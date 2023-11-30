Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Множество факторов воздействуют на потенцию у мужчин, как указал врач-уролог-андролог Алексей Волков. Образ жизни, рацион питания и вредные привычки играют ключевую роль в этом процессе. Например, сидячий образ жизни может негативно сказываться на мышечных и сосудистых функциях организма, повышая риск развития аденомы предстательной железы.

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Наоборот, активный образ жизни, такой как ходьба или занятия легкой атлетикой, способствует укреплению организма, улучшая работу сосудов и мышц.

Регулярное посещение бани или сауны положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Тепловая процедура способствует расширению сосудов, придавая им большую гибкость, что может улучшить потенцию.

Правильное питание также играет важную роль. Умеренное употребление животного белка необходимо для синтеза тестостерона и поддержания мышечной массы. Рекомендуется употребление мясных блюд, предпочтительно из нежирного мяса.

Избавление от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение, является важным шагом для поддержания мужского здоровья. Кроме того, стремление к поддержанию оптимальной массы тела может снизить риск эректильной дисфункции.

Важно помнить, что афродизиаки, будь то натуральные или синтетические, не всегда являются панацеей для восстановления потенции и могут даже навредить здоровью. Основной акцент следует делать на здоровом образе жизни, и в случае проблем с потенцией рекомендуется обратиться к врачу для консультации и лечения.