Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На юге Украины ТЭЦ получила повреждения в результате ночных взрывов
Скрытая жизнь крупных морских хищников: на больших глубинах они тоже ищут добычу
Эксперты перечислили все изменения для автолюбителей с 1 декабря
Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО: "Мы хотим, но..."
Песков заявил, что Путин ценил мудрость и дипломатический талант Киссинджера
Названа неожиданная польза банановой кожуры: здоровье кожи и зубов
Украинского лыжника исключили из Кубка за новый вид допинга
Euractiv: Украина не сможет вытеснить российскую армию до конца 2024 года
В Калужской области неизвестные похитили второклассницу и потребовали за неё выкуп в сумме 1,5 млн рублей в криптовалюте

Врачи объяснили, почему опасно лечиться «за компанию» популярными лекарствами

Здоровье

Врачи предостерегает от опасности самолечения популярными лекарствами, освещая проблему необдуманного приема антибиотиков и других препаратов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель Европы употребляет антибиотики без консультации врача.

Врачи объяснили, почему опасно лечиться «за компанию» популярными лекарствами
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эксперты предупреждают, что подобное поведение может иметь серьезные последствия, так как антибиотики часто бессильны перед вирусами.

Врач Надежда Маврина обращает внимание на проблему самолечения, подчеркивая, что каждое лекарство имеет свои особенности и опасности.

Самолечение рекламируемыми препаратами также оказывает негативное воздействие, не предоставляя полной информации о противопоказаниях. Опасность составляют не только сами препараты, но и их бесконтрольное сочетание. Врач призывает к осторожности и регулярным консультациям с медицинским специалистом.

Артрит без лекарств: безопасность и эффективность немедикаментозных методов лечения
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Водителям советуют отказаться от дистанционного запуска двигателя
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова Вопрос переписи населения стал политической проблемой в Черногории Михаил Плисюк Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Названы самые дефицитные профессии в России
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
Последние материалы
Армия Украины ударила ракетами по посёлку Куйбышево в Запорожской области
Рост ВВП России увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре
Врачи объяснили, почему опасно лечиться «за компанию» популярными лекарствами
Владимир Романов: "Казаки Оренбургского войска готовятся достойно встретить 450-летие старшинства"
Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе ошибочной
Эксперт института при Минфине Дайнеко: при утечке данных положена компенсация
Под Авдеевкой российская армия уничтожила наёмников из США и Канады
Американский полковник Макгрегор: Байден сделал Путина сильнее, чем когда-либо
Эксперт Созыкин назвал чудо-овощ, который укрепляет сосуды
Политолог-американист Блохин оценил роль Киссинджера для России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников