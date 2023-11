Врачи объяснили, почему опасно лечиться «за компанию» популярными лекарствами

Врачи предостерегает от опасности самолечения популярными лекарствами, освещая проблему необдуманного приема антибиотиков и других препаратов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель Европы употребляет антибиотики без консультации врача.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.