Врачи объяснили, почему опасно лечиться «за компанию» популярными лекарствами

Врачи предостерегает от опасности самолечения популярными лекарствами, освещая проблему необдуманного приема антибиотиков и других препаратов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель Европы употребляет антибиотики без консультации врача.

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Эксперты предупреждают, что подобное поведение может иметь серьезные последствия, так как антибиотики часто бессильны перед вирусами.

Врач Надежда Маврина обращает внимание на проблему самолечения, подчеркивая, что каждое лекарство имеет свои особенности и опасности.

Самолечение рекламируемыми препаратами также оказывает негативное воздействие, не предоставляя полной информации о противопоказаниях. Опасность составляют не только сами препараты, но и их бесконтрольное сочетание. Врач призывает к осторожности и регулярным консультациям с медицинским специалистом.

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