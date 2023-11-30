Немецкие врачи назвали 9 "народных" способов вывести токсины после запоя

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неотъемлемой составной частью любого алкогольного напитка является этанол, также известный как этиловый спирт. В организме человека этот спирт первоначально превращается в токсичный ацетальдегид, а затем в безопасную уксусную кислоту.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Обработка ацетальдегида осуществляется с помощью особого фермента ацетальдегиддегидрогеназы, который вырабатывается печенью. Однако возможности организма ограничены, и часто потребление этанола превышает способность печени производить необходимые ферменты для его расщепления.

Это может привести к интоксикации, иногда даже переходящей в острое отравление. Поэтому необходимо как можно скорее избавиться от токсинов после употребления алкоголя, из-за чего немецкие врачи составили свой рейтинг "народных" способов вывести токсины после запоя и восстановить нормальное самочувствие

Существует 9 основных методов очистки организма от продуктов расщепления этанола:

Прием сорбентов

Полисорб, Смекта, Энтеросгель и активированный уголь поглощают токсины в желудочно-кишечном тракте.

Кисломолочные продукты: Нормализация микрофлоры кишечника помогает восстановить пищеварительную систему и уменьшить воспалительные процессы.

Отвар овса

Он имеет детоксикационный эффект, сильнее, чем у кисломолочных продуктов.

Капустный рассол

Богат калием, полезен для сердечно-сосудистой системы.

Раствор мёда

Обладает очистительными свойствами и способствует восстановлению обмена веществ.

Уксус с водой

Яблочный уксус помогает сразу почувствовать облегчение, но при гастрите не рекомендуется.

Кислые соки

Апельсиновый, яблочный, лимонный помогают восстановить водно-солевой баланс.

Много-много воды

Простой и доступный способ детоксикации, но требует большого объема воды и может оказать дополнительную нагрузку на почки.

ОЧИЩЕНИЕ после ЗАПОЯ. Очистка организма от алкоголя. Алкогольная детоксикация