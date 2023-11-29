Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Век исследований указывает на то, что употребление пищи, богатой полифенолами, может предотвратить сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера.
Полифенолы — это группа химических соединений, которые можно обнаружить в продуктах растительного происхождения и морских водорослях. Их воздействие на здоровье изучается уже более ста лет. В XX веке было установлено, что полифенолы обладают антиоксидантными свойствами, то есть способны бороться с вредными свободными радикалами в организме, что помогает предотвратить развитие атеросклероза, рака, диабета, а также уменьшить риск инфаркта и инсульта.
Выявлено более восьми тысяч различных полифенольных соединений, которые растения производят для защиты от засухи и воздействия солнечного излучения.
Современные исследования указывают на то, что полифенолы играют важную роль в поддержании здоровья кишечной микрофлоры, улучшают чувствительность к инсулину и снижают воспалительные процессы. Эти эффекты не только подтверждаются в лабораторных исследованиях, но и в результате разнообразных клинических испытаний на людях.
Некоторые продукты, богатые полифенолами и подвергнутые переработке кишечными бактериями, могут даже проникать через гематоэнцефалический барьер и оказывать благотворное воздействие на мозг, снижая воспаление, связанное с повышенным риском развития деменции и депрессии.
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