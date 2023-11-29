Нутрициолог Юлия Потапова рассказал о пользе клюквы для иммунитета

Эксперт по превентивной медицине и нутрициолог Юлия Потапова подчеркнула в интервью "Известиям", что клюква является одной из наиболее полезных ягод для поддержания иммунитета зимой.
Она отметила высокое содержание витамина C в этой ягоде, который эффективно борется с простудными заболеваниями. Кроме того, клюква обладает антиоксидантами, защищающими организм от вредного воздействия свободных радикалов.
Юлия Потапова подчеркнула, что клюква также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, способными предотвращать инфекции. Таким образом, употребление клюквы может содействовать поддержанию здоровья и укреплению иммунной системы в период зимних заболеваний.
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