Диетолог: поздний ужин приводит к хронической усталости

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хроническая усталость может быть вызвана различными факторами, включая отсутствие правильного и сбалансированного питания, которое является залогом энергичности и позитивного настроя, рассказывает читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

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Основная причина хронической усталости в позднем ужине, считает эксперт. Любой полноценный прием пищи после 20 часов приводит к перегрузке работы ЖКТ перед сном. Организму необходимо отдыхать в ночное время, а ему приходится активно переваривать съеденное.

"Ситуация многократно усугубляется, если вы на ночь употребляете мясные, мясные переработанные продукты и молочку. Тут уже вашему организму приходиться очень сильно напрячься, чтобы переварить эти тяжелые и в целом вредные продукты. Насыщенные жиры, которых слишком много в них, перевариваются очень долго, повышается уровень сахара и холестерина в крови, что особенно опасно, когда это происходит на ночь. Риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения серьезно возрастает", — отмечает диетолог.

Лучше всего на ужин выбирать растительные продукты: подойдёт салат с фетой и фасолью, растительное мясо, растительное молоко, растительные аналоги сливочного масла. Можно на ужин устроить себе ореховый перекус или съесть горсть сухофруктов.

"Вторая причина — отсутствие физической активности перед сном. Прогулка на свежем воздухе — идеальное средство для хорошего сна. А без крепкого и здорового сна невозможно быть активным. Третья причина — счастье или удовлетворение жизнью. Очень важно просто быть счастливым. Научитесь получать удовольствие от самых небольших позитивных событий в жизни. Обращайте внимание на красоту природы, интересную беседу, улыбку ребенка, вкусную и полезную еду", — рассказывает эксперт.