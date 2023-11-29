Доктор Абакумов рассказал, как защититься от кори

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы отмечаются случаи возникновения кори, заболевания, которое стало особенно актуальным в соседнем Казахстане. Врач доказательной медицины Олег Абакумов поделился методами защиты от этого инфекционного заболевания.

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"Корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний: 9 из 10 непривитых людей заражаются при контакте с больным. Передача происходит воздушным путем и проявляется лихорадкой, поражением дыхательных путей, конъюнктивитом и пятнами. Остановить распространение трудно, и зараженный может передавать вирус в течение 10-12 дней. Таблетки не помогут, только вакцина", — подчеркивает врач.

Абакумов отмечает, что противники вакцинации играют негативную роль, утверждая, что лучше переболеть корью самостоятельно. Однако такой подход может привести к летальным исходам и осложнениям у пациентов.

Симптомы кори включают повышение температуры до 40 градусов, чувствительность глаз к свету, боль в горле и кашель. Через несколько дней появляются белые неровные пятна на щеках, а затем сыпь на лице, теле и стопах, которая побледнеет через несколько дней, оставляя бурые пятна, а затем кожа начнет шелушиться.

"Корь особенно опасна для детей и беременных. Осложнения чаще возникают до 5 лет и после 30 лет. Распространенные осложнения включают бронхит, пневмонию, повреждения дыхательных путей, отит, мастоидит, стоматит, колит, повреждения зрения и центральной нервной системы", — предупреждает врач.

У взрослых корь может сопровождаться слабостью, сонливостью, головной болью и анорексией. У беременных возможны выкидыши, преждевременные роды или внутриутробные пороки. Позднее может развиться панэнцефалит, поражающий головной мозг, что часто приводит к смерти.

Хотя корь легко диагностируется, стопроцентное излечение невозможно, но симптомы можно уменьшить правильным лечением. Рекомендации включают в себя питье, правильное питание, противовоспалительные и противокашлевые препараты, а также витаминную поддержку. Врачи подчеркивают важность вакцинации от кори до 35 лет, так как вакцина эффективно предотвращает развитие заболевания, сообщает "Вести Подмосковья".

"Если вы контактировали с больным и не имеете иммунитета, сделайте прививку в течение 72 часов. Вакцину не рекомендуется в случае осложнений в предыдущих случаях, злокачественных опухолях, аллергии на компоненты или беременности. Вакцина обычно хорошо переносится, но у 5-15% детей могут появиться временные симптомы, проходящие за 1-3 дня. Аллергические реакции возможны в первые два дня после вакцинации", — заключает Олег Абакумов.