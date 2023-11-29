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Alzheimer's & Dementia: доброжелательные экстраверты меньше подвержены деменции

1:05
Здоровье

У тех, кто смотрит на мир позитивно, в зрелом возрасте реже встречается деменция, чем у тех, кто дают волю отрицательным эмоциям. 

Alzheimer's & Dementia: доброжелательные экстраверты меньше подвержены деменции
Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Как говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia, уточняется, что характер человека влияет не на само развитие деменции, а на возможность выявления заболевания.

К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе и Северо-Западного университета, сообщившие, что положительно настроенные экстраверты имеют меньший риск появления деменции, чем невротики, воспринимающие всё негативно.

Причём реальной патологии в мозгу людей обеих групп обнаружено не было. Поэтому учёные полагают, что деменция может в равной степени развиться и у положительно настроенных экстравертов, и негативных интровертов. Однако те, кто открыт миру и новому опыту, могут легче справиться с возможными умственными нарушениями, чем те, кто этими качествами не обладает.

Первые симптомы деменции | Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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