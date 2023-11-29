Ученые США рассказали, о какой болезни говорит покрасневший язык

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из США выявили, что острая нехватка витамина B12 в организме может проявляться покраснением и сильным отеком языка. Этот важный витамин необходим для нормальной функции нервной системы и синтеза эритроцитов, а его дефицит может привести к развитию пернициозной анемии.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Характерными симптомами недостатка B12 являются: слабость, сильная усталость, отсутствие рефлексов, онемение и покалывание конечностей. На клеточном уровне дефицит витамина B12 может привести к повреждению нервных окончаний, иногда достигая степени, когда человек лишается способности к передвижению из-за потери равновесия.

Исследователи рекомендуют включать в рацион питания продукты с высоким содержанием витамина B12, такие как сыр, йогурт, мясо, яйца и рыба, чтобы предотвратить развитие недостатка этого витамина и поддерживать здоровье нервной системы.

В-12 дефицитная анемия. Клиника. Причины. Диагностика.