Сомнолог Кудинов рассказал, куда пропал лунатизм

Your browser does not support the audio element.

Лунатизм — одно из загадочных явлений, которое когда-то привлекало внимание и вызывало интерес у многих. Однако со временем кажется, что интерес к нему постепенно угасает.

Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.