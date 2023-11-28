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Сомнолог Кудинов рассказал, куда пропал лунатизм

3:26
Здоровье

Лунатизм — одно из загадочных явлений, которое когда-то привлекало внимание и вызывало интерес у многих. Однако со временем кажется, что интерес к нему постепенно угасает.

Сомнолог Кудинов рассказал, куда пропал лунатизм
Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Почему же таинственные ночные блуждания, в результате которых люди совершают непредсказуемые действия, теперь реже обсуждаются?

Возможно, человечество научилось преодолевать это явление, и в конечном итоге, стало ли оно болезнью? На эти и многие другие вопросы отвечал сомнолог Павел Кудинов в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.

Он пояснил, что лунатизм представляет собой состояние, когда способность управлять телом пробуждается, но сознание остается спящим.

"Сон — это активная работа головного мозга, но с отключенным сознанием и способностью управлять телом. Если способность управлять телом пробуждается, а сознание еще спит, происходит лунатизм. В случае с сонным параличом, наоборот, сознание просыпается, а управление телом еще не возможно," — пояснил специалист.

Кудинов напомнил, что при сонном параличе тело просыпается всего через несколько секунд, но человек может ощущать, что это занимает долгие часы. В этот момент он осознает, что проснулся, но не может двигаться, что может вызывать у него страх.

Что касается лунатизма, способность управлять телом просыпается, но сознание остается в покое.

"Интерес к лунатизму уменьшился не потому, что случаев его стало меньше. Это далеко не так; просто вокруг него закончился интерес и популярность. Прошел хайп вокруг лунатизма," — отметил Павел Кудинов.

Специалист рассказал о том, что происходит с человеком во время лунатизма. По его словам, человек может выполнять сложные действия, такие как хождение по квартире, но не способен на что-то более сложное, например, управление автомобилем.

"Он может одеваться, перемещаться по квартире, открывать и закрывать двери, совершая привычные механические действия, на которые сознание не сильно влияет. Здесь работают просто двигательные центры, и человек выполняет повседневные действия," — отметил он.

Чтобы предотвратить бессознательные блуждания ночью, сомнолог считает, что теоретически можно принимать успокаивающие средства и витамины группы В, включая магний.

"Иногда лунатизм проявляется у детей и подростков в период ростовых скачков и изменений в головном мозге, связанных с подростковым периодом и половым созреванием. Также он может быть вызван сильными эмоциональными потрясениями и стрессом. У нас в семье был случай, когда мой брат, посмотрев мультфильм "Том и Джерри", встал посреди ночи и отправился смотреть мультик. Мы уложили его спать, а на утро он ничего не помнил," — рассказал эксперт.

По мнению Кудинова, в таких случаях контролировать действия человека довольно просто. Он также не исключил возможности "хронического лунатизма".

"Такой вид лунатизма не так просто излечить. Нужно принять это как факт и организовать повседневную жизнь с учетом того, что человек может просыпаться, чтобы избежать травм и неудачных ситуаций," — пояснил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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