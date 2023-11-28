Врач назвала причины возникновения тремора рук: возможно, это щитовидка

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тремор — дрожание в руках — чаще всего возникает из-за стрессов, однако может выступать и в качестве сопутствующего симптома, сигнализирующего о проблеме. Каждый человек, сталкиваясь с подобным проявлением, начинает задаваться вопросом, почему это происходит и не пора ли бежать к врачу. О причинах тремора рассказала читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.

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Причины тремора различны. Ситуационный тремор происходит при эмоциональном напряжении, волнении. Симптомы уменьшаются при адаптации к ситуации. Это является нормальной реакцией организма. Следует расслабиться и отдохнуть, тогда тремор пройдет. Патологическое дрожание связано с наличием заболеваний центральной нервной системы.

"Еще одна из причин — патология в стратегических отделах мозга: вестибулярные и мозжечковые локализации. В таких случаях характерен крупноразмашистый интенционный тремор. Мозжечковый тремор не поддается лечению, но пациенту следует наблюдаться у специалиста и применять клоназепам или примидон, который улучшает состояние. Тремор также возникает и при проблемах с щитовидной железой", — резюмировала врач.

При наличии дрожания не занимайтесь самолечением, необходимо проконсультироваться с врачом, который дифференцирует состояние, сориентирует пациента для прохождения дополнительного обследования и назначит лечение.