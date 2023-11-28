Иммунолог Болибок: “Надо находиться в зоне комфорта”

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В холодное время года многие люди стараются найти способы согреться и поддержать свое здоровье. И одним из таких способов является посещение бани или сауны. Но данные процедуры не для всех могут принести пользу.

"Что касается людей с различными заболеваниями, опять же, в остром периоде баню и сауну посещать очень не рекомендуется, это может привести к нехорошим последствиям. То же самое касается и ныряния в прорубь. Здоровый человек нырнет в прорубь — нормально, а вот если больной в прорубь нырнет — будет плохо. Если человек никогда не ходил в баню и сауну, и его приглашают в какую-то компанию, а он там в этой сауне бывает раз в 5-10 лет, у него привычки париться в бане нет, поэтому он должен смотреть по своему состоянию, сколько он может выдержать. Не надо стремиться к рекордам. Надо находиться в зоне комфорта” — прокомментировал для Pravda. Ru врач аллерголо-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт отметил, что при использовании бани или сауны зимой необходимо принимать во внимание некоторые особенности и ограничения. Например, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией следует быть предельно осторожными при посещении сауны, так как повышенная температура может вызвать нежелательные эффекты. Также не стоит забывать о правильном питании и гидратации организма перед и после посещения бани или сауны.

"Баня и в принципе сауна — закаливающие процедуры, и прежде всего они укрепляют, как любая закаливающая процедура, закаливание начинается с тренировки нервной и сердечно-сосудистой систем прежде всего, а вот уже через это достигается и укрепление иммунитета” — рассказал эксперт.

Позитивные эффекты от посещения бани или сауны в холодное время года включают такие факторы, как укрепление иммунной системы, вывод шлаков и токсинов из организма и общее оздоровление. Также важно отметить, что посещение бани или сауны может помочь расслабиться, снять усталость и напряжение и повысить общий тонус организма.

Однако, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности при посещении бани или сауны зимой. Не рекомендуется перегреваться или задерживаться внутри слишком долго, чтобы избежать перегрузки сердечно-сосудистой системы. Также важно не забывать о гидратации, пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания.