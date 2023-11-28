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Эксперты назвали продукты, которые ускоряют процесс старения

2:36
Здоровье

Секрет сохранения молодости и красоты заключается в здоровом сне, регулярных физических нагрузках, правильном уходе за кожей и контроле питания, утверждают медики. Они подчеркивают, что общее состояние здоровья оказывает значительное воздействие на внешний вид: чем меньше болеет человек, тем более привлекательно он выглядит.

Эксперты назвали продукты, которые ускоряют процесс старения
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты делятся информацией о продуктах и напитках, которые могут ускорить процесс старения.

  • Кофе, содержащий кофеин, при избытке может вызвать обезвоживание организма. Это отрицательно сказывается на коже, приводя к появлению морщин и шелушения. Исследования также показывают, что кофеин может снизить производство коллагена, важного белка для упругости и здоровья кожи. Рекомендуется употреблять кофе в умеренных количествах, не более 2-3 чашек в день, и избегать добавления сладких сиропов и жирных сливок.
  • Сладости и газированные напитки, из-за содержания сахара, могут вызвать обезвоживание кожи и провоцировать гликирование, что ведет к потере упругости и появлению морщин. Контроль над потреблением сладкого может положительно сказаться на внешности.
  • Избыток алкоголя вреден для всего организма, особенно для кожи, проявляясь в виде отеков, покраснений, расширенных пор и морщин. Умеренное потребление алкоголя рекомендуется для сохранения молодости.
  • Соленые и хрустящие снеки, в частности чипсы, содержат трансжиры, усилители вкуса и консерванты, что негативно влияет на состояние кожи. Они также являются высококалорийными и могут вызвать появление высыпаний, отеков и морщин.
  • Красное мясо, особенно частое его употребление, может способствовать быстрому старению из-за уменьшения количества ферментов, переваривающих белок. Рекомендуется поддерживать баланс, включая в рацион разнообразные источники белка.
  • Картошка фри, из-за обработки в раскаленном масле, считается калорийным и не самым полезным блюдом, способным ускорить старение. В рационе следует предпочитать продукты с высоким содержанием полифенолов, таких как орехи, грибы, овощи, фрукты и темный шоколад.
  • Эксперты также рекомендуют отказаться от фастфуда, который может негативно влиять на молодость и здоровье, вызывая воспалительные процессы и проблемы с кожей, метаболизмом и ожирением.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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