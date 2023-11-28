Эксперты назвали продукты, которые ускоряют процесс старения

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Секрет сохранения молодости и красоты заключается в здоровом сне, регулярных физических нагрузках, правильном уходе за кожей и контроле питания, утверждают медики. Они подчеркивают, что общее состояние здоровья оказывает значительное воздействие на внешний вид: чем меньше болеет человек, тем более привлекательно он выглядит.

Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты делятся информацией о продуктах и напитках, которые могут ускорить процесс старения.

Кофе , содержащий кофеин, при избытке может вызвать обезвоживание организма. Это отрицательно сказывается на коже, приводя к появлению морщин и шелушения. Исследования также показывают, что кофеин может снизить производство коллагена, важного белка для упругости и здоровья кожи. Рекомендуется употреблять кофе в умеренных количествах, не более 2-3 чашек в день, и избегать добавления сладких сиропов и жирных сливок.

, содержащий кофеин, при избытке может вызвать обезвоживание организма. Это отрицательно сказывается на коже, приводя к появлению морщин и шелушения. Исследования также показывают, что кофеин может снизить производство коллагена, важного белка для упругости и здоровья кожи. Рекомендуется употреблять кофе в умеренных количествах, не более 2-3 чашек в день, и избегать добавления сладких сиропов и жирных сливок. Сладости и газированные напитки , из-за содержания сахара, могут вызвать обезвоживание кожи и провоцировать гликирование, что ведет к потере упругости и появлению морщин. Контроль над потреблением сладкого может положительно сказаться на внешности.

, из-за содержания сахара, могут вызвать обезвоживание кожи и провоцировать гликирование, что ведет к потере упругости и появлению морщин. Контроль над потреблением сладкого может положительно сказаться на внешности. Избыток алкоголя вреден для всего организма, особенно для кожи, проявляясь в виде отеков, покраснений, расширенных пор и морщин. Умеренное потребление алкоголя рекомендуется для сохранения молодости.

вреден для всего организма, особенно для кожи, проявляясь в виде отеков, покраснений, расширенных пор и морщин. Умеренное потребление алкоголя рекомендуется для сохранения молодости. Соленые и хрустящие снеки , в частности чипсы, содержат трансжиры, усилители вкуса и консерванты, что негативно влияет на состояние кожи. Они также являются высококалорийными и могут вызвать появление высыпаний, отеков и морщин.

, в частности чипсы, содержат трансжиры, усилители вкуса и консерванты, что негативно влияет на состояние кожи. Они также являются высококалорийными и могут вызвать появление высыпаний, отеков и морщин. Красное мясо , особенно частое его употребление, может способствовать быстрому старению из-за уменьшения количества ферментов, переваривающих белок. Рекомендуется поддерживать баланс, включая в рацион разнообразные источники белка.

, особенно частое его употребление, может способствовать быстрому старению из-за уменьшения количества ферментов, переваривающих белок. Рекомендуется поддерживать баланс, включая в рацион разнообразные источники белка. Картошка фри , из-за обработки в раскаленном масле, считается калорийным и не самым полезным блюдом, способным ускорить старение. В рационе следует предпочитать продукты с высоким содержанием полифенолов, таких как орехи, грибы, овощи, фрукты и темный шоколад.

, из-за обработки в раскаленном масле, считается калорийным и не самым полезным блюдом, способным ускорить старение. В рационе следует предпочитать продукты с высоким содержанием полифенолов, таких как орехи, грибы, овощи, фрукты и темный шоколад. Эксперты также рекомендуют отказаться от фастфуда, который может негативно влиять на молодость и здоровье, вызывая воспалительные процессы и проблемы с кожей, метаболизмом и ожирением.