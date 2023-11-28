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Терапевт Чайкин сообщил, что чай и кофе препятствуют усвоению витаминов

0:53
Здоровье

Усвоение витаминов снижается, если одновременно с ними употреблять определённые продукты. На это обратил внимание врач-терапевт из российской медицинской компании ИНВИТРО Константин Чайкин.

Терапевт Чайкин сообщил, что чай и кофе препятствуют усвоению витаминов
Фото: https://www.theinspirespy.com/14-interesting-facts-about-vitamins-no-one-told-you-about/

По словам эксперта, приём витаминов лучше не совмещать с чаем и кофе.

"Желательно учитывать, что есть продукты, которые могут помешать усвоению витаминов (кофе, черный и зеленый чай), поэтому лучше употреблять их в разное время", — сказал Чайкин, которого цитирует Газета.Ru.

Терапевт добавил, что также усвоению витаминов могут мешать болезни желудочно-кишечного тракта.

А подбирать витаминные комплексы лучше всего вместе с врачом, который также определит сроки и длительность курса их приёма после осмотра и необходимых анализов, в частности, анализа крови.

Витамины и минералы. Как ПРАВИЛЬНО принимать? Совместимость и схема на день.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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