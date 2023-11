Согласно открытиям сингапурских ученых, употребление винограда, насыщенного антиоксидантами, является эффективным способом улучшения состояния зрения. Выяснилось, что антиоксиданты и полифенолы, содержащиеся в винограде, играют важную роль в здоровом питании.

Фото: openverse by "Eye" SamJUK is licensed under CC BY 2.0.