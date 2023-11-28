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Сингапурские ученые назвали продукт, который вернет идеальное зрение

Здоровье

Согласно открытиям сингапурских ученых, употребление винограда, насыщенного антиоксидантами, является эффективным способом улучшения состояния зрения. Выяснилось, что антиоксиданты и полифенолы, содержащиеся в винограде, играют важную роль в здоровом питании.

Сингапурские ученые назвали продукт, который вернет идеальное зрение
Фото: openverse by "Eye" SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Полифенолы представляют собой растительные соединения, способные расширять кровеносные сосуды.

Также было установлено, что мощное антиоксидантное воздействие винограда воздействует на окислительные процессы. Эти процессы являются одними из важнейших факторов, способствующих развитию современных заболеваний, таких как рак, диабет и заболевания сердца.

Исследователи сфокусировались на окислительных повреждениях, как на основной причине ухудшения здоровья глаз. Накопление конечных продуктов гликирования и уменьшение оптической плотности макулярного пигмента (MPOD) служат индикаторами ухудшения состояния глаз из-за окислительного стресса.

Благодаря воздействию винограда на борьбу с свободными радикалами, исследователи предполагают, что увеличение потребления винограда может улучшить остроту зрения, сообщает gorodche.

В ходе 16-недельного исследования 44 взрослых из Сингапура были включены в добровольцы. Участникам был предоставлен виноградный порошок или плацебо. По завершении исследования MPOD и возраст оценивались в обеих группах.

Результаты показали, что у группы, потреблявшей виноградный порошок, наблюдался "значительно более высокий уровень макулярного пигмента и заметно меньшее образование конечных продуктов гликирования".

Анатомия глаза
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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