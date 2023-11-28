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Наркологи рассказали о скрытом "симптоме Буратино" у пьяниц

1:15
Здоровье

Внешность и голос Буратино показывают, что деревянный мальчишка мог быть алкоголиком — такой вывод сделали авторы проекта "Пьяный мастер", опираясь на исследования наркологов.

Наркологи рассказали о скрытом "симптоме Буратино" у пьяниц
Фото: picamilon.ru

По словам психиатра-нарколога Станислава Попова, процитированным порталом ProGorod, существуют неочевидные для обывателей, но заметные врачам признаки алкогольной зависимости.

О том, что человек превращается в бытового пьяницу или даже алкоголика, сигнализируют:

  • изменение голоса на более грубый,
  • появление впалости глаз,
  • появление сосудистых звёздочек на лице,
  • постоянная нервозность,
  • эмоциональная неуравновешенность.

Однако есть и менее очевидные приметы — это "увеличение носа (в длине и объёме) и расширение ноздрей". В шутку врачи назвали это "симптомом Буратино".

"Это может показаться логичным, если вспомнить, что то самое полено, из которого его выстругали, Папе Карло принёс его друг Джузеппе по кличке Сизый нос", — смеются в соцсетях.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что после мегашторма жители пострадавших от него регионов массово потянулись в магазины за алкоголем, чтобы "запить стресс".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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