Внешность и голос Буратино показывают, что деревянный мальчишка мог быть алкоголиком — такой вывод сделали авторы проекта "Пьяный мастер", опираясь на исследования наркологов.
По словам психиатра-нарколога Станислава Попова, процитированным порталом ProGorod, существуют неочевидные для обывателей, но заметные врачам признаки алкогольной зависимости.
О том, что человек превращается в бытового пьяницу или даже алкоголика, сигнализируют:
Однако есть и менее очевидные приметы — это "увеличение носа (в длине и объёме) и расширение ноздрей". В шутку врачи назвали это "симптомом Буратино".
"Это может показаться логичным, если вспомнить, что то самое полено, из которого его выстругали, Папе Карло принёс его друг Джузеппе по кличке Сизый нос", — смеются в соцсетях.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что после мегашторма жители пострадавших от него регионов массово потянулись в магазины за алкоголем, чтобы "запить стресс".
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.