Наркологи рассказали о скрытом "симптоме Буратино" у пьяниц

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внешность и голос Буратино показывают, что деревянный мальчишка мог быть алкоголиком — такой вывод сделали авторы проекта "Пьяный мастер", опираясь на исследования наркологов.

Фото: picamilon.ru

По словам психиатра-нарколога Станислава Попова, процитированным порталом ProGorod, существуют неочевидные для обывателей, но заметные врачам признаки алкогольной зависимости.

О том, что человек превращается в бытового пьяницу или даже алкоголика, сигнализируют:

изменение голоса на более грубый,

появление впалости глаз,

появление сосудистых звёздочек на лице,

постоянная нервозность,

эмоциональная неуравновешенность.

Однако есть и менее очевидные приметы — это "увеличение носа (в длине и объёме) и расширение ноздрей". В шутку врачи назвали это "симптомом Буратино".

"Это может показаться логичным, если вспомнить, что то самое полено, из которого его выстругали, Папе Карло принёс его друг Джузеппе по кличке Сизый нос", — смеются в соцсетях.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что после мегашторма жители пострадавших от него регионов массово потянулись в магазины за алкоголем, чтобы "запить стресс".