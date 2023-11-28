При соплях нельзя: врач Зубкова рассказала, при каких заболеваниях не стоит ходить в баню

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Наталия Зубкова предостерегает от посещения бани при острых респираторных заболеваниях, так как тепловые условия бани способствуют более быстрому размножению вирусов и бактерий.

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Высокие температуры в бане могут вызвать стресс и перегрев организма, усиливая симптомы заболевания. Кроме того, баня может быть вредна при конъюнктивите, молочнице, кожных заболеваниях и привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы.

Врач подчеркивает, что необходимо быть осмотрительным при выборе посещения бани, особенно при наличии определенных состояний здоровья.

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