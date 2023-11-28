Pronews: врачи назвали ангиосаркому первым знаком, предупреждающим о появлении агрессивного рака

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует опасный тип онкологии, который может спровоцировать развитие опухоли в любой части тела, включая сердце. Специалисты отмечают, что ангиосаркома, которая является высокой степенью злокачественности и метастазирует, чаще всего поражает кожу головы и шеи. Симптомы этого заболевания проявляются в зависимости от места возникновения опухоли.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Врачи отмечают, что ангиосаркома, возникшая в области головы и шеи, часто является "знаком, похожим на синяк". С течением времени она может увеличиваться и сопровождаться отеком вокруг.

"Когда ангиосаркома поражает органы, такие как печень или сердце, она часто вызывает болевые ощущения", — подчёркивают специалисты издания Pronews.

Также немецкий дерматолог Ян Хандгеберт призывает быть настороже, если синяки возникают часто и без видимой причины, не связанной с травмами или повреждениями. Это может быть значимым сигналом о развитии опасных заболеваний в организме, вплоть до опухолей.

Кандидат медицинских наук, онкохирург Антон Иванов ранее отмечал, что помимо явных симптомов рака, существуют скрытые признаки этого заболевания. Он посоветовал обратить внимание на работу желудочно-кишечного тракта. Среди "тихих" проявлений онкозаболевания могут быть сниженный аппетит (до отвращения к еде), тошнота, рвота, расстройство стула и вздутие живота.

Онкологи считают наиболее агрессивными формами рака рак желудка, поджелудочной железы, лёгких, яичников, а также меланому, сообщил ранее хирург и онколог Иван Карасёв.

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